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Единый центр вакцинации в Рязани переедет на улицу Крупской
С 25 февраля Единый центр вакцинации откроют в доме № 26 по улице Крупской.

С 25 февраля работа Единого центра вакцинации будет организована на базе бывшего здания 4 роддома по улице Крупской, 26. Время работы центра останется прежним: с 8:00 до 20:00 ежедневно без учета выходных и праздничных дней.

«Пункт вакцинации на Каширина был открыт по инициативе губернатора Рязанской области Николая Любимова в связи с эпидемиологической обстановкой, и место его размещения подразумевалось как временное, — говорит один из организаторов Единого центра вакцинации, руководитель Центра бережливого производства АНО „АРБ“ Вячеслав Поскребышев. — Все это время шла подготовка к его размещению на постоянной основе». По его словам, за все время работы ЕЦВ с 1 ноября было привито совокупно всеми компонентами вакцины Спутник V и вакциной Спутник-Лайт более 70 тысяч человек.

Как заявили организаторы, работу ЕЦВ на новом месте выстроят по принципам бережливого производства, так же, как и в первоначальном месте его размещения, с тем, чтобы обеспечить высокую пропускную способность обслуживания. Центр рассчитан на ежедневную вакцинацию до 1200 человек. Прием жителей области и вакцинация будут проводиться при предъявлении паспорта, полиса ОМС и СНИЛСа. До нового пункта вакцинации ежедневно без учета выходных и праздничных дней продолжат курсировать бесплатные автобусы. О маршрутах их следования и расписании будет сообщено дополнительно.