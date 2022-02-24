Депутату рязанской гордумы Александру Бурцеву продлили арест

Постановление в законную силу не вступило, его можно обжаловать.

В Советском районном суде Рязани прошло заседание по продлению домашнего ареста в отношении депутата Александра Бурцева, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Об этом сообщил сайт суда.

Арест продлили на четыре месяца, до 1 июня 2022 года.

Постановление в законную силу не вступило, его можно обжаловать.

Напомним, Бурцева подозревают в незаконном получении 390 тысяч рублей. Ранее он находился под следствием, но нарушил условия залога.