Байден посчитал, что Путин пытается «восстановить» Советский Союз

По словам Байдена, такие амбиции вступили бы в противоречие тому, в каком месте сейчас находится мир.

Президент Владимир Путин своими действиями на Донбассе пытается «восстановить» Советский Союз. Такое заявление в четверг, 24 февраля, сделал президент США Джо Байден, передали его слова РИА Новости.

«Вы слышали его речь, он почти час рассказывал, почему он движется на Украину. У него более широкие амбиции на Украине, он хочет воссоздать бывший Советский Союз. Вот о чем это», — сказал Байден в обращении к американцам.

По словам Байдена, такие амбиции вступили бы в противоречие тому, в каком месте сейчас находится мир.

Ранее стало известно, что Россия начала специальную военную операцию на Украине.