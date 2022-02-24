А что в кино? «Мистер Нокаут», «Папы» и другие новинки
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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Среди новинок этой недели есть сразу две российские премьеры — спортивная драма «Мистер Нокаут», посвященная советскому спортсмену Валерию Попенченко и комедия «Папы», рассказывающая четыре истории на тему отцовской любви. Британско-американский фильм «Сирано» снят по мотивам драмы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Французско-канадский фильм «Волк и лев» рассказывает историю невероятной дружбы юной девочки Альмы, волчонка и львенка, которых она однажды спасла.
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