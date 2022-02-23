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Жительница Подмосковья погибла из-за упавшей наледи с крыши предприятия
В подмосковном поселке Богородское на женщину рухнула наледь с крыши предприятия. Она погибла, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В подмосковном поселке Богородское на женщину рухнула наледь с крыши предприятия. Она погибла, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, лед упал с крыши предприятия «Мосфарм». Пострадавшая погибла до приезда скорой помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В прокуратуре Московской области начали проверку, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, недавно в Москве женщина погибла после падения на нее куска льда. Трагедия произошла на 13-й Парковой улице. Прокуратура восточного административного округа сообщила, что женщина, погибшая в Москве, проигнорировала меры безопасности при очистке крыши.