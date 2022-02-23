В Скопине на парковке колледжа обстреляли легковушку
В Скопине на парковке Скопинского электротехнического колледжа неизвестные обстреляли автомобиль. Это произошло в ночь с 21 на 22 февраля, сообщает автор поста в соцсетях.
В Скопине на парковке Скопинского электротехнического колледжа неизвестные обстреляли автомобиль. Это произошло в ночь с 21 на 22 февраля, сообщает автор поста в
На фото видно, что у легковушки полностью выбито одно из стекол.
«Возможно, это была чья-то „шутка“, а возможно, и нет. В любом случае, страшно думать о том, что в машине могли находиться люди. Если кто-то владеет какой-либо информацией об этом происшествии, напишите, пожалуйста», — сообщается в посте.