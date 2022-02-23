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В Рязанской области за время пандемии от COVID-19 умерли три тысячи жителей
За время пандемии от коронавируса скончался 3001 житель Рязанской области. За последние сутки жертвами COVID-19 стали пять человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб в среду, 23 февраля.

За время пандемии от коронавируса скончался 3001 житель Рязанской области. За последние сутки жертвами COVID-19 стали пять человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб в среду, 23 февраля.

За сутки зафиксировали 957 случаев заражения, выздоровели 2100 рязанцев, госпитализировали 146 человек.

Всего за время пандемии заразился 96 671 житель региона, выздоровели 78 218 человек.

В России за сутки выявили 137 642 новых случая COVID-19, умерли 785 человек.