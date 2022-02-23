В рязанской колонии пресекли деятельность экстремистов
В Рязанской области на территории колонии пресекли деятельность ячейки экстремистской организации. Об этом сообщает телеграм-канал «Жизнь мента».
В Рязанской области на территории колонии пресекли деятельность ячейки экстремистской организации. Об этом сообщает телеграм-канал «Жизнь мента».
Отмечается, что деятельность «А.У.Е.» (Признана экстремистской организацией и запрещена на территории России) в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Рязанской области пресекли при помощи сотрудников ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об избиениях в колонии в Рязанской области.