В Рязани госпитализировали 27 жителей Донбасса
В больницы Рязани госпитализировали 27 человек, прибывших из ДНР и ЛНР. Об этом в среду, 23 февраля, сообщает опергруппа регионального правительства.
В больницы Рязани госпитализировали 27 человек, прибывших из ДНР и ЛНР. Об этом в среду, 23 февраля, сообщает опергруппа регионального правительства.
Из госпитализированных в лечебные учреждения 12 детей.
Двое взрослых и один ребенок проходят лечение по заболеваниям, не связанным с COVID-19. Состояние всех пациентов удовлетворительное. Дети госпитализированы вместе с матерями.
Напомним, в среду, 23 февраля поездом Таганрог — Москва прибыл 71 человек. На вокзале встречу обеспечивали представители оперативной группы и ГУ МЧС России по Рязанской области. Первый поезд с жителями ДНР и ЛНР приехал накануне.
Губернатор Николай Любимов рассказал, как лично поможет жителям Донбасса.