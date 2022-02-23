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В Рязани госпитализировали 27 жителей Донбасса
В больницы Рязани госпитализировали 27 человек, прибывших из ДНР и ЛНР. Об этом в среду, 23 февраля, сообщает опергруппа регионального правительства.

В больницы Рязани госпитализировали 27 человек, прибывших из ДНР и ЛНР. Об этом в среду, 23 февраля, сообщает опергруппа регионального правительства.

Из госпитализированных в лечебные учреждения 12 детей.

Двое взрослых и один ребенок проходят лечение по заболеваниям, не связанным с COVID-19. Состояние всех пациентов удовлетворительное. Дети госпитализированы вместе с матерями.

Напомним, в среду, 23 февраля поездом Таганрог — Москва прибыл 71 человек. На вокзале встречу обеспечивали представители оперативной группы и ГУ МЧС России по Рязанской области. Первый поезд с жителями ДНР и ЛНР приехал накануне.

Губернатор Николай Любимов рассказал, как лично поможет жителям Донбасса.