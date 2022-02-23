В Петербурге сын зарезал отца и покончил с собой

В Санкт-Петербурге молодой человек убил отца в квартире на Кондратьевском проспекте. После он свел счеты с жизнью, сообщает РЕН ТВ.

В Санкт-Петербурге молодой человек убил отца в квартире на Кондратьевском проспекте. После он свел счеты с жизнью, сообщает РЕН ТВ.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что утром нашла тело своего мужа.

По предварительным данным, убийство произошло в ванной. Сын зашел к отцу, который принимал душ, и начал наносить удары мужчине ножом.

Позднее молодого человека обнаружили мертвым возле дома на улице.

Соседка семьи рассказала, что слышала несколько криков утром. Она отметила, что знала о ссорах в семье, хотя раньше семья жила дружно.

«Раньше была очень дружная семья. Но в последнее время. Соседи говорили, что муж ее бил. Может, сын защищал мать. Хотя было все ночью. Он работал в аэропорту. Подвозил топливо к самолетам», — рассказала женщина.

Заведено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.