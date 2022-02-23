В Крыму предотвратили теракт
ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 23 февраля.
ФСБ предотвратила теракт в Республике Крым. Об этом сообщает
ФСБ России предотвратила теракт в православном храме в Крыму. Задержали шестерых россиян. Все они являются сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор"*, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Задержанные осуществляли подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — говорится в сообщении спецслужб.
* Запрещенная в России экстремистская организация.