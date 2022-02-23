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Ушел из жизни профессор рязанского медуниверситета Василий Дармограй
В понедельник, 21 февраля, после болезни скончались доктор фармацевтических наук, профессор Василий Николаевич Дармограй и его супруга Алла Никитична. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

В понедельник, 21 февраля, после болезни скончались доктор фармацевтических наук, профессор Василий Николаевич Дармограй и его супруга Алла Никитична. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Василий Николаевич — член-корреспондент Российской Академии естествознания, заслуженный работник высшей школы, автор более 350 научных работ, 5 монографий, 60 патентов РФ, под его руководством защитили несколько кандидатских диссертаций. Дармограй возглавлял кафедру фармакогнозии с курсом ботаники Рязанского медуниверситета имени Павлова.

Его супруга Алла Никитична Дармограй долгое время заведовала аптекой № 7 в Рязани.

Родные и близкие, медицинское сообщество и коллеги выражают соболезнования семье покойных.