Ушел из жизни профессор рязанского медуниверситета Василий Дармограй
В понедельник, 21 февраля, после болезни скончались доктор фармацевтических наук, профессор Василий Николаевич Дармограй и его супруга Алла Никитична. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».
В понедельник, 21 февраля, после болезни скончались доктор фармацевтических наук, профессор Василий Николаевич Дармограй и его супруга Алла Никитична. Об этом сообщают
Василий Николаевич — член-корреспондент Российской Академии естествознания, заслуженный работник высшей школы, автор более 350 научных работ, 5 монографий, 60 патентов РФ, под его руководством защитили несколько кандидатских диссертаций. Дармограй возглавлял кафедру фармакогнозии с курсом ботаники Рязанского медуниверситета имени Павлова.
Его супруга Алла Никитична Дармограй долгое время заведовала аптекой № 7 в Рязани.
Родные и близкие, медицинское сообщество и коллеги выражают соболезнования семье покойных.