США введут санкции против оператора «Северного потока-2»
Президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании — оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства.
Президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании — оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства. Об этом сообщает
«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», — сообщается в письменном заявлении американского президента.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о санкциях против суверенного долга России.
Евросоюз завершил процедуру утверждения санкций за признание Россией ДНР и ЛНР.