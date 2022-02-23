СМИ: под видом обыска в рязанской колонии избили заключенных
Правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что на их горячую линию поступила информация о пытках в ИК-5 Скопинского района, пишет The Insider* (По мнению российских властей выполняет функции иностранного агента).
Правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что на их горячую линию поступила информация о пытках в ИК-5 Скопинского района, пишет
По имеющейся информации, 21 февраля в 9 утра в ИК-5 прибыл сводный отряд из 200 сотрудников УФСИН, которые под видом проведения обысков начали избивать заключенных. Также правозащитникам рассказали, что сотрудники УФСИН забрали из колонии больше десяти заключенных.