Рязанский активист вышел на одиночный пикет против войны с Украиной
Рязанский активист Алексей Борисов в среду, 23 февраля, вышел на площадь Победы с одиночным пикетом против войны с Украиной. Об этом сообщает Vidsboku.
Рязанский активист Алексей Борисов в среду, 23 февраля, вышел на площадь Победы с одиночным пикетом против войны с Украиной. Об этом сообщает
Во время пикета ему никто не препятствовал.
«Раньше я думал, что я выхожу на пикет, чтобы кого-то разбудить, чтобы кто-то задумался. Убедить их сможет только жизнь, которая изменится. Остается только за всем этим наблюдать, за этой катастрофой», — рассказал Борисов.