На Украине введут 30-дневный режим ЧП

Совет национальной безопасности и обороны Украины на 30 дней вводит в стране режим ЧП, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает
«На территории всей Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение», — заявил Данилов на брифинге 23 февраля.
Решение в скором времени должна утвердить Верховная Рада.
Режим в случае необходимости может быть продлен до 60 дней. В зависимости от ситуации в регионах меры будут усиливать или смягчать.
Меры предусматривают введение особого режима въезда и выезда, ограничение свободы передвижения, запрет проведения массовых мероприятий и забастовок. Также в этот период нельзя изменить конституцию, избирательные законы, проводить любые выборы.
Также стало известно, что в украинскую армию призывают 36 тысяч граждан из резерва.