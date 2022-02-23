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На Украине введут 30-дневный режим ЧП
Совет национальной безопасности и обороны Украины на 30 дней вводит в стране режим ЧП, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РИА Новости.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на 30 дней вводит в стране режим ЧП, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РИА Новости.

«На территории всей Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение», — заявил Данилов на брифинге 23 февраля.

Решение в скором времени должна утвердить Верховная Рада.

Режим в случае необходимости может быть продлен до 60 дней. В зависимости от ситуации в регионах меры будут усиливать или смягчать.

Меры предусматривают введение особого режима въезда и выезда, ограничение свободы передвижения, запрет проведения массовых мероприятий и забастовок. Также в этот период нельзя изменить конституцию, избирательные законы, проводить любые выборы.

Также стало известно, что в украинскую армию призывают 36 тысяч граждан из резерва.