Любимов поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовано на странице главы региона «ВКонтакте».
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовано на странице главы региона «ВКонтакте» в среду, 23 февраля.
«Дорогие земляки, рязанцы! С праздником вас, с Днем защитника Отечества! Желаю всем мирного неба над головой, чтобы никогда на лицах ваших родных не было других слез, кроме слез радости и счастья. Здоровья вам, мира и благополучия!» — написал в соцсетях губернатор Рязанской области Николай Любимов.