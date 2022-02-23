Любимов посетил учебный центр училища ВДВ в Сельцах

Губернатор Николай Любимов в среду, 23 февраля, посетил учебный центр училища ВДВ в Сельцах и поздравил с Днем защитника Отечества военнослужащих Рязанского территориального гарнизона.

Губернатор Николай Любимов в среду, 23 февраля, посетил учебный центр училища ВДВ в Сельцах и поздравил с Днем защитника Отечества военнослужащих Рязанского территориального гарнизона.

Начальник училища ВДВ Руслан Евкодимов продемонстрировал губернатору современные образцы стрелкового вооружения воздушно-десантных войск. Любимов посетил занятия курсантов по огневой подготовке из стрелкового оружия и на БМД-4М.

Глава региона поздравил военнослужащих Рязанского территориального гарнизона и ветеранов службы с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является особенным для каждого жителя: Рязанский край всегда был и остается кузницей военных кадров, а легендарное десантное училище — гордостью не только области, но и всей страны.

«Настоящему защитнику нужно иметь не только мужество, силу и оружие. Важно жить и поступать по совести, держать слово чести. Быть такими, как наши рязанцы, которые прославляли родину своими ратными подвигами, ежедневным служением людям и стране. Сегодня наша смелость и готовность действовать решительно, готовность защищать Россию вновь необходимы. Из-за провокаций и агрессивных действий внешних сил из Донбасса бегут люди. Рязанская область не осталась в стороне и протянула руку помощи, попавшим в беду людям, — сказал губернатор. — Вся многовековая история нашего края говорит о великодушии рязанцев, об особой роли региона в российской государственности. Ведь Рязанская область — это сердце православного духа, колыбель русской души. Сегодня одной из главных задач остается развитие отечественной промышленности, в том числе оборонной, обеспечение безопасности, благополучия и комфортных условий жизни наших жителей».

Николай Любимов пожелал всем крепкого здоровья, мира и добра.