Курс доллара впервые за два года поднялся выше 81 рубля
Впервые с марта 2020 года курс доллара поднялся выше 81 рубля, курс евро возрос до 91,5 рубля. Это следует из данных Московской биржи вечером в среду, 23 февраля.
Впервые с марта 2020 года курс доллара поднялся выше 81 рубля, курс евро возрос до 91,5 рубля. Это следует из данных Московской биржи вечером в среду, 23 февраля.
По мнению экспертов
Усиливают напряженность новости о новых обстрелах в Донбассе, сообщения о призыве резервистов на Украине, угроза новых санкций в отношении России.