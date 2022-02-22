Зюганов рассказал о состоянии Жириновского
Об этом он заявил в ходе заседания фракции.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о самочувствии лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом во вторник, 22 февраля, он заявил в ходе заседания фракции.
Зюганов заявил, что политик пошел на поправку.
«Вольфович (Владимир Вольфович Жириновский. — прим.ред.) поправляется», — сказал Зюганов.
Жириновского госпитализировали с коронавирусом в начале февраля. Его поместили в центральную клиническую больницу. В СМИ сообщали, что состояние политика стабильное тяжелое, однако во фракции опровергли эти слухи.