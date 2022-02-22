Зеленский в видеообращении к гражданам заявил, что Украина «никому и ничего не отдаст»

Ролик опубликовали в telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к гражданам. Ролик опубликовали во вторник, 22 февраля, в telegram .

В своем видеообращении он заявил, что Украина «никому и ничего не должна и никому и ничего не отдаст».

«Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.