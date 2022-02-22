За сутки с рязанских улиц на спецстоянку эвакуировали 23 машины
С улицы Праволыбедской за остановку на пешеходном переходе эвакуировали Toyota RAV.
За сутки с рязанских улиц на спецстоянку эвакуировали 23 машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
С улицы Праволыбедской за остановку на пешеходном переходе эвакуировали Toyota RAV. Также на спецстоянку направили машины с других улиц Рязани.
В полиции напомнили, что эвакуируют автомобили, нарушающие ПДД, мешающие уборке снега и создающие заторы.