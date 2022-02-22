Вирусолог: россияне с перекрестным иммунитетом не заболеют COVID-19

Россияне с перекрестным иммунитетом не заболеют COVID-19. Об этом
Речь идет о тех, кто ранее переболел инфекцией, которую вызвал другой коронавирус.
Чумаков отметил, что механизм резистентности неизвестен.
«Таких людей очень немного, но они есть. Непонятно, почему они не заболевают. Возможно, они когда-то переносили другую коронавирусную инфекцию, которая дала перекрестный иммунитет и невосприимчивость», — сказал профессор.
Вирусолог Анатолий Альштейн предположил, что ни разу не болевшие коронавирусом люди имеют специфический иммунитет, либо естественно устойчивы к вирусу, поэтому для заражения им требуется большая доза возбудителя COVID-19.