Ведущая рязанских новостей извинилась за QR-код с надписью «Ты п… дор»

Ранее в прямом эфире в программе «Вести-Рязань» рязанской ВГТРК «Ока» показались сюжет, на котором был изображен QR-код с надписью «Ты пидор». Директор телерадиокомпании отказался комментировать ситуацию.

Ведущая рязанских новостей Мария Шевченко извинилась за сюжет, в котором показали QR-код с надписью «Ты пидор». Об этом во вторник, 22 февраля, девушка написала в своем Instagram.

«На рязанском ТВ зашифровали в QR-код нецензурное обращение. А мое фото разлетелось по сети. И я стала амбассадором этого недоразумения. „Кто не сканировал — тот не…“ — могла бы написать я, если бы хотела отшутиться. Но я хочу извиниться перед зрителями за нашу невнимательность. Поблагодарить их, что смотрят, вникают, говорят с нами. Хочу напомнить, что ошибки — цена действий. И посоветовать — совершайте ошибки. Всех люблю и обнимаю», — написала девушка.

Ранее в прямом эфире в программе «Вести-Рязань» рязанской ВГТРК «Ока» показали сюжет, на котором был изображен QR-код с надписью «Ты пидор». Директор телерадиокомпании отказался комментировать ситуацию.