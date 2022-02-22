В Уфе мужчина облил сына кипятком, избил дочь и воткнул нож в ногу супруги

Инцидент случился в январе 2022 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

В Уфе мужчина облил сына кипятком. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что мужчина не работает. В январе 2022 года он был в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он вылил кипяток из чайника на ногу девятилетнего сына, после чего ребенок получил ожог нижней конечности.

Также он избил 15-летнюю дочь и угрожал убить свою супругу. В результате воткнул ей нож в ногу.

Возбуждено уголовно дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

«По факту жестокого обращения с детьми прокуратура района организовала доследственную проверку, по итогам которой в отношении отца детей возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)», — сообщили в прокуратуре региона.

Также прокуратура внесла представление в адрес директора школы, в которой обучаются дети.