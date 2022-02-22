В Шацком районе поймали пьяного водителя на «четырнадцатой»
Нарушителя остановили еще 19 февраля в селе Конобеево на улице Комсомольской.
В Шацком районе сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя. Об этом во вторник, 22 февраля,
Нарушителя остановили еще 19 февраля в селе Конобеево на улице Комсомольской. Мужчину на «ВАЗ — 2114» остановили для проверки. При общении с ним правоохранители обнаружили, что у него имеются характерные признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,855 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили на него административные протокол. Автомобиль отправили на штрафстоянку.