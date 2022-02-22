В Санкт-Петербурге нашли тела двух школьниц

Одной из погибших было 14 лет. Сумку с личными вещами девочки нашли на 16 этаже дома.

В Санкт-Петербурге нашли тела двух школьниц. Об этом сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 22 февраля, в полицию обратился 22-летний молодой человек. Он рассказал, что около дома № 27 по улице Маршала Блюхера лежат тела двух подростков.

Полицейские выяснили, что тела принадлежат двум школьницам, одной из которых 14 лет. Сумку с личными вещами девочки нашли на 16 этаже дома.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на проспекте Тореза нашли тела девушки и юноши.

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