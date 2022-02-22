В Ряжске сотрудник кафе ударил посетителя ножом в живот

Мужчина пытался скрыться в Рязани, но оперативники задержали его. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

В Ряжске сотрудник кафе ударил посетителя ножом в живот. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию Ряжска из больницы передали информацию, что к ним поступил 36-летний мужчина с ножевым ранением. Оперативники выяснили, что пострадавшего доставили с улицы перед кафе. Сотрудники заведения рассказали, что накануне в кафе был конфликт, а один из работников после внезапно уехал из дома.

Очевидцы сообщили, что конфликт произошел между посетителем и этим работником. В ходе конфликта сотрудник ударил посетителя ножом в живот.

49-летнего злоумышленника задержали в Рязани.

Выяснилось, что 36-летний местный житель пришел в кафе накануне в состоянии алкогольного опьянения. В кафе было много посетителей и один из сотрудников отказал ему в обслуживании и попросил покинуть заведение. Мужчина начал оскорблять работника и тот ударил посетителя ножом.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.