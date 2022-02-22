\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
Срд, 23
Чтв, 24
-2°
ЦБ USD 80.42 3.65 23/02
ЦБ EUR 90.88 3.54 23/02
Нал. USD 78.7 / 81.50 17:08
Нал. EUR 89.21 / 90.45 17:08
Новости
Публикации
За что депутаты рязгордумы могут лишиться своих мандатов?
С середины прошлого года рязанская городская дума остае...
2 часа назад
172
Рязанки поделились историями родов в перинатальном центре. Эксперт про...
История с трагедией в рязанском перинатальном центре пр...
Вчера 15:09
1
6 912
Игорь Растеряев о бренде Рязани, концертах на Украине и почему он не и...
В Рязани музыкант Игорь Растеряев дал два концерта в ка...
Вчера 14:21
1 435
От А до Я. Как в регионе реализуется программа догазификации?
Более пяти тысяч домовладений в Рязанской области подкл...
Вчера 11:51
1 334
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Ряжске сотрудник кафе ударил посетителя ножом в живот
Мужчина пытался скрыться в Рязани, но оперативники задержали его. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

В Ряжске сотрудник кафе ударил посетителя ножом в живот. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию Ряжска из больницы передали информацию, что к ним поступил 36-летний мужчина с ножевым ранением. Оперативники выяснили, что пострадавшего доставили с улицы перед кафе. Сотрудники заведения рассказали, что накануне в кафе был конфликт, а один из работников после внезапно уехал из дома.

Очевидцы сообщили, что конфликт произошел между посетителем и этим работником. В ходе конфликта сотрудник ударил посетителя ножом в живот.

49-летнего злоумышленника задержали в Рязани.

Выяснилось, что 36-летний местный житель пришел в кафе накануне в состоянии алкогольного опьянения. В кафе было много посетителей и один из сотрудников отказал ему в обслуживании и попросил покинуть заведение. Мужчина начал оскорблять работника и тот ударил посетителя ножом.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.