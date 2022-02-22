В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 1 083 человека
Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.
В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 1 083 человека. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 95 804 случая заражения COVID-19. За сутки госпитализировали 130 человек. Умерли за сутки семь рязанцев, всего — 2 996. Выздоровели за сутки 2 218 человек, всего 76 118.
В России за сутки зарегистрировали 135 172 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии — 15 657 928. Выздоровели за сутки 164 293 человека, всего — 12 657 025. Умерли за сутки 796 человек, всего — 347 031.