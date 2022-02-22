В Рязани засняли колонну автобусов у железнодорожного вокзала
На видео можно заметить по меньшей мере восемь автобусов, стоящих на «аварийке» у железнодорожного вокзала «Рязань-2».
У железнодорожного вокзала «Рязань-2» засняли колонну автобусов. Кадры во вторник, 22 февраля, РЗН. инфо прислали очевидцы.
На видео можно заметить по меньшей мере восемь автобусов, стоящих на «аварийке» у железнодорожного вокзала «Рязань-2».
Ранее оперштаб регионального правительства сообщил, что в Рязань приедут как минимум 700 беженцев Донбасса, а мэрия просила не парковать автомобили на площади Димитрова с 22 февраля до 18:00 23 февраля.