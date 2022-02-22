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В Рязани не смогли найти участок для строительства крематория
С идеей строительства крематория к властям обращались инвесторы.

В Рязани не смогли найти участок для строительства крематория. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщила администрация города в соцсетях.

Отмечается, что с идеей строительства крематория к властям обращались инвесторы.

«Специалисты управления благоустройства уточнили, что для строительства такого объекта необходимо выделить участок муниципальной земли за чертой города площадью не менее трех гектаров, отвечающий всем санитарным нормам. Пока такой участок не найден," - говорится в сообщении.