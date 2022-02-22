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В Россию за сутки прибыли более 20 тысяч беженцев из Донбасса
За последние сутки они более 20 тысяч граждан пересекли границу России, сообщило погрануправление ФСБ.

За сутки более 20 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщило погрануправление ФСБ России по Ростовской области.

«Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области информирует, что за истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 20 000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что около 700 беженцев приедут в Рязанскую область. Для них организовали 13 пунктов временного размещения и 36 пунктов приема гуманитарной помощи.