В России скончался народный артист Олег Вавилов
В пресс-службе уточнили, что артист скончался от давней болезни, его кончина не связана с коронавирусом.
Ушел из жизни народный артист России Олег Вавилов. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщила пресс-служба Театра Сатиры.
Вавилову было 72 года. В пресс-службе уточнили, что артист скончался от давней болезни, его кончина не связана с коронавирусом.
Вавилов родился 8 января 1950 года, с 1974 года играл в московском ТЮЗе, в театре «У Никитских ворот», в театре «Сфера». Большую известность ему принесла роль пана Збышека в передаче «Кабачок «13 стульев». Также актер играл в фильмах «Я — актриса», «Конец вечности» и многих других.