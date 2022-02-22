В России допустили смягчение ограничений по COVID-19

В России планируют смягчить ограничения по коронавирусу. Об этом во вторник, 22 февраля,
Попова заявила, что те ограничения, которые были год-два назад, они были предложены в иных эпидемических условиях. С новым вариантом «омикрон» ситуация позволяет ослабить ограничения для посещения музеев, театров, фитнес-центров и общепита.
«Еще раз хочу оговориться — только для той ситуации, которая складывается сегодня, и которая связана с вариантом „омикрон“. Можно пересмотреть ситуацию в школах. И на период снижения заболеваемости и стабильных низких цифр пересмотреть требования, когда каждый класс находится только в одном кабинете», — добавила Попова.