В России допустили смягчение ограничений по COVID-19

Попова заявила, что те ограничения, которые были год-два назад, они были предложены в иных эпидемических условиях. С новым вариантом «омикрон» ситуация позволяет ослабить ограничения для посещения музеев, театров, фитнес-центров и общепита.

В России планируют смягчить ограничения по коронавирусу. Об этом во вторник, 22 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве страны по борьбе с коронавирусом.

Попова заявила, что те ограничения, которые были год-два назад, они были предложены в иных эпидемических условиях. С новым вариантом «омикрон» ситуация позволяет ослабить ограничения для посещения музеев, театров, фитнес-центров и общепита.

«Еще раз хочу оговориться — только для той ситуации, которая складывается сегодня, и которая связана с вариантом „омикрон“. Можно пересмотреть ситуацию в школах. И на период снижения заболеваемости и стабильных низких цифр пересмотреть требования, когда каждый класс находится только в одном кабинете», — добавила Попова.