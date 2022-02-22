В Москве на легковушку упала бетонная плита со строящейся эстакады
Водителя легковушки зажало в салоне, его вытащили спасатели и передали медикам.
В Москве на легковушку упала бетонная плита со строящейся эстакады. Об этом сообщил telegram-канал Mash во вторник, 22 февраля.
ДТП произошло на Калужском шоссе недалеко от станции метро «Ольховая» в Коммунарке. Сообщается, что по эстакаде ехал грузовик с бетонными плитами, которые плохо закрепили. Одна из них слетела вниз и упала на Kia.
Водителя легковушки зажало в салоне, его вытащили спасатели и передали медикам.
Фото Mash