В Копейске третьеклассники избили школьницу и оставили ее лежать в снегу без сознания

На кадрах видно, как два ребенка подбежали к девочке и попытались повалить на снег. Когда она упала, один из учащихся ударил ее ногой, после чего она потеряла сознание и перестала двигаться.

В Копейске третьеклассники избили школьницу до потери сознания. Видео инцидента во вторник, 22 февраля, опубликовала мать пострадавшей в группе «Подслушано Копейск».

На кадрах видно, как два ребенка подбежали к девочке и попытались повалить на снег. Когда она упала, один из учащихся ударил ее ногой, после чего она потеряла сознание и перестала двигаться.

«Восемь минут лежала без сознания на снегу, пока одна из yчительниц не растормошила ее, потом она отправила домой, не вызвав скорую», — написала мать девочки.

Она также добавила, что написала заявление в полицию и добавила, что родители избивших ее дочь третьеклассников также подали встречное заявление. Они аргументировали это тем, что девочка сама била школьников.

В правоохранительных органах у россиянки отказались принимать видео с записанным экраном компьютера — они требуют оригинальную видеозапись с камер наблюдения, но школа в ее выдаче отказывает.