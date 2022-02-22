В Госдуме заявили, что ДНР и ЛНР признают в границах Донецкой и Луганской областей
Ранее президент Владимир Путин обратился с телеобращением к россиянам. Он заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР. Позже он подписал соответствующие указы и призвал российских военных обеспечить мир на этих территориях Донбасса.
Луганскую и Донецкую народные республики признают в пределах соответствующих областей. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников,
Ранее президент Владимир Путин обратился с телеобращением к россиянам. Он заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР. Позже он подписал соответствующие указы и призвал российских военных обеспечить поддержание мира на этих территориях Донбасса.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна «никому и ничего не отдаст».
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