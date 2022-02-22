У рязанского «М5Молла» самосвал сбил 38-летнего пешехода
В Рязани 39-летний местный житель на самосвале сбил пешехода. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась во вторник, 22 февраля, примерно в 10:05 у рязанского торгового центра «М5 Молл». Там 39-летний местный житель на грузовом самосвале Volvo FM Truck 8×4 ехал в сторону Москвы и сбил 38-летнего пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Рязанца доставили в реанимационное отделение медицинского учреждения. Проводится проверка.