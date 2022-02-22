Рязанских школьников пригласили принять участие в олимпиаде РГРТУ
За победу в олимпиаде будущие абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.
Рязанских школьников пригласили принять участие в олимпиаде РГРТУ. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщила пресс-служба вуза.
Учащиеся 10-х и 11-х классов могут принять участие в олимпиаде как по одному, так и по нескольким предметам.
- Информатика и программирование — 20 марта
- Физика — 10 апреля
- Математика — 24 апреля
Начало в 11:00 (Рязань, улица Гагарина, дом № 59)
Также администрация вуза подготовила
Правила подачи заявки, а также другую информацию можно узнать