Рязанку оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток
Собственнице назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
Рязанку оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток. Об этом
Участок площадью 11 гектаров находится в Захаровском районе около Горностаевки. Проверка Россельхознадзора показала, что собственница не обрабатывала землю, территория заросла сорняками и кустарниками.
Рязанку признали виновным по части 2 статьи 8.7 КоАП («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили ей штраф в размере 30 тысяч рублей.