Рязанец выращивал коноплю в своей квартире на улице Юбилейной

41-лентий мужчина хранил в квартире около четырех граммов марихуаны и 110 граммов частей нарокосодержащего растения конопля.

Рязанец выращивал коноплю в своей квартире на улице Юбилейной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась жительница дома по улице Юбилейной. Она рассказала, что ее 41-летний сожитель агрессивно себя ведет — в подъезде дома он неожиданно выхватил из рук рязанки сумку и закрылся в квартире. Полицейские прибыли на место, открыли дверь ключом хозяйки, вместе с ней зашли в квартиру и вернули сумку.

В квартире оперативники заметили шкаф, в котором горел свет. Выяснилось, что в шкафу мужчина выращивал коноплю, там обнаружили бокс с рассадой, а также уже высушенное растение.

Всего в жилище обнаружили около четырех граммов марихуаны и 110 граммов конопли.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере»). Ему грозит до трех лет тюрьмы.