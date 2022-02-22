Рязанец выращивал коноплю в своей квартире на улице Юбилейной. Об этом
В полицию обратилась жительница дома по улице Юбилейной. Она рассказала, что ее 41-летний сожитель агрессивно себя ведет — в подъезде дома он неожиданно выхватил из рук рязанки сумку и закрылся в квартире. Полицейские прибыли на место, открыли дверь ключом хозяйки, вместе с ней зашли в квартиру и вернули сумку.
В квартире оперативники заметили шкаф, в котором горел свет. Выяснилось, что в шкафу мужчина выращивал коноплю, там обнаружили бокс с рассадой, а также уже высушенное растение.
Всего в жилище обнаружили около четырех граммов марихуаны и 110 граммов конопли.
Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере»). Ему грозит до трех лет тюрьмы.