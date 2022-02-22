Рязанцев предупредили об усилении ветра
Ночью и днем в среду, 23 февраля, в Рязанской области усилится ветер. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.
Рязанцев предупредили об усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовали на сайте рязанской мэрии.
Ночью и днем в среду, 23 февраля, в Рязанской области усилится ветер. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.
Администрация предупредила, что из-за ветра возможно падение шатких конструкций, деревьев, а также повреждение линий электропередачи. Рязанцев попросили быть внимательными на дорогах и улицах города.