Рязанцев попросили помочь болеющей раком 41-летней жительнице Сасова

У 41-летней Эльмиры Нестеренко обнаружили рак молочной железы. Родственники женщины попросили помощи в сборе средств, которые требуются на лечение лучевой терапии в обнинском институте онкологии.

У 41-летней Эльмиры Нестеренко обнаружили рак молочной железы. Родственники женщины попросили помощи в сборе средств, которые требуются на лечение лучевой терапии в обнинском институте онкологии.

Женщина проживает в Сасове. Рак молочной железы у нее обнаружили год назад, с тех пор она постоянно проходит лечение. За это время врачи сделали одну операцию и назначили 16 химиотерапий, но результата это никакого не дало.

«Результата к великому сожалению нет. Сейчас обратилась в больницу города Обнинска где назначена лучевая терапия на протяжении четырех недель, но на это средств уже нет. Прошу не проходить мимо и помочь Эле», — написала родственница женщины.

Всех, кто может помочь, попросили перевести деньги по номеру телефона: +7 (910) 908-89-99 , либо на карту 4276530016917952.

Документы, подтверждающие диагноз рязанки, находятся в распоряжении редакции.

Фото предоставлены родственниками