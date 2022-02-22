Президент Украины Владимир Зеленский допустил разрыв дипотношений с Россией

Зеленский сказал, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией после признания ей независимости ЛДНР.

Во вторник, 22 февраля, Зеленский сказал, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией после признания ей независимости ЛДНР.

«Мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Я сейчас буду работать над этим вопросом, и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны Российской Федерации», — сказал Зеленский.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР. После этого Владимир Зеленский заявил, что Украина «никому и ничего не должна и никому и ничего не отдаст».