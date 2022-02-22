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На трассе «Донецк-Горловка» украинские диверсанты подорвали машину с тремя людьми
Мину планировали направить на военную технику, однако под основной удар попал гражданский автомобиль, который ехал следом. Все три пассажира, которые находились в машине, погибли.

Украинские диверсанты подорвали взрывное устройство на трассе «Донецк — Горловка». Об этом во вторник, 22 февраля, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«По оперативной информации, стало известно, что сегодня утром 22 февраля украинские диверсанты на трассе „Донецк — Горловка“ осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских, двигающихся по указанному маршруту на транспортном средстве», — отметил он в заявлении.

Корреспондент «Известий» сообщил, что взрывное устройство было заложено на обочине. Мину планировали направить на военную технику, однако под основной удар попал гражданский автомобиль, который ехал следом. Все три пассажира, которые находились в машине, погибли.