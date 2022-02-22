В Рязанском приборном заводе возложили цветы к мемориалу «Аллея Славы»

22 февраля состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальному комплексу АО «ГРПЗ» «Аллея Славы» с Огнем памяти и именами ветеранов Великой Отечественной войны, трудившихся на заводе и внесших весомый вклад в его развитие.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

22 февраля состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальному комплексу АО «ГРПЗ» «Аллея Славы» с Огнем памяти и именами ветеранов Великой Отечественной войны, трудившихся на заводе и внесших весомый вклад в его развитие.

В мероприятии приняли участие руководство предприятия во главе с генеральным директором Борисом Виноградовым, представители трудового коллектива, первичной профсоюзной организации, молодежного центра, а также заводчане — участники локальных военных конфликтов.

«Этот день по праву занимает особое место среди государственных праздников. Защита интересов Отечества — великая честь, долг и призвание каждого, кто искренне предан своей стране и для кого она является источником вдохновения в его ежедневном труде», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Днем ранее активисты молодежного центра возложили цветы к памятным доскам, установленным на рязанских домах, в которых проживали работавшие на предприятии Герои Советского Союза Илья Филиппович Андрианов, Василий Иванович Аулов, Алексей Петрович Петропавлов, Никита Семенович Синицын и кавалер трех орденов Славы Александр Павлович Зайцев.