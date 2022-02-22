Минприроды опровергло запрет для россиян выбрасывать на помойку компьютеры

В пресс-службе Минприроды уточнили, что нововведение касается только предпринимателей и юридических лиц.

Минприроды опровергло запрет для россиян выбрасывать на помойку компьютеры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее сообщалось, что с 1 марта вступают новые ограничения на обращение с отходами. Согласно им, россиянам запрещалось выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Юридические и физические лица должны были сдавать такие отходы на переработку.

За несоблюдение регламента россиянам грозил штраф до четырех тысяч рублей.

В пресс-службе Минприроды уточнили, что нововведение касается только предпринимателей и юридических лиц. Граждане все также могут выбрасывать технику в мусор, либо сдавать на переработку.

«Информация о вводимых штрафах для граждан за несоблюдение правил обращения с отходами не соответствует действительности», — подчеркнули в министерстве.