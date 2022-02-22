Любимов прокомментировал решение Путина признать суверенитет ЛНР и ДНР

Глава региона подчеркнул, что президент принял важное решение для всей страны, подписав документы о признании независимости республик. Он добавил, что поддерживает «судьбоносный шаг» и от лица Рязанской области выразил готовность сделать все необходимое «для укрепления нашего государства и защиты интересов жителей».

Губернатор Николай Любимов прокомментировал решение президента Владимира Путина признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Об этом в понедельник, 21 февраля, он написал на личной странице «Вконтакте».

Глава региона подчеркнул, что президент принял важное решение для всей страны, подписав документы о признании независимости республик. Он добавил, что поддерживает «судьбоносный шаг» и от лица Рязанской области выразил готовность сделать все необходимое «для укрепления нашего государства и защиты интересов жителей».

«Президент принял очень важное для всей нашей страны решение. Решение, имеющее историческое значение. Оно направлено в первую очередь на защиту рубежей нашего Отечества, а также на обеспечение безопасности российских граждан. В том числе граждан России, проживающих на территории республик ЛНР и ДНР. Мы не можем остаться в стороне и проявить малодушие и черствость. Конечно, я всецело поддерживаю этот судьбоносный шаг. Мы со своей стороны сделаем все необходимое для укрепления нашего государства и защиты интересов жителей», — написал губернатор.

Ранее президент Владимир Путин подписал документы о признании независимости Луганской и Донецкой республик. Он также поручил Минобороны страны обеспечить поддержание мира на территориях ЛНР и ДНР.