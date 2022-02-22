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Любимов поручил выделить места рязанских в школах и детсадах для прибывающих из ДНР и ЛНР
Также он обратил внимание на медицинское обслуживание граждан ДНР и ЛНР.

Николай Любимов поручил выделить места рязанских в школах и детсадах для прибывающих из ДНР и ЛНР. Об этом заявил губернатор во вторник, 22 февраля, на заседании правительства.

«Поскольку среди прибывших будут дети важно предусмотреть места в детских образовательных учреждениях и в школах», — отметил политик. Также он обратил внимание на медицинское обслуживание граждан ДНР и ЛНР.

«Времени у них на сбор не было. У них была возможность взять только самое необходимое», — заявил Любимов и напомнил о возможности материальной помощи для беженцев.