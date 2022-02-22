Любимов отказался от поездки в Армению на бизнес-миссию
По его словам, поездка должна состояться на следующей неделе.
Губернатор Николай Любимов отказался от поездки в Армению на бизнес-миссию. Об этом во вторник, 22 февраля, он сообщил на заседании правительства Рязанской области.
По его словам, поездка должна состояться на следующей неделе.
«Она пройдет без моего личного присутствия в связи с последними событиями и режимом повышенной готовности… Тем не менее я буду выходить на связь с делегатами и коллегами… переговоры пройдут в онлайн-формате», — подчеркнул Любимов.